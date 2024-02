As 10 cidades mais bem avaliadas na alfabetização em SP

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário estadual de Educação, Renato Feder, lançam amanhã, em um grande evento na Sala São Paulo, um programa para alfabetização de crianças de até 7 anos de idade.

O governo e a prefeitura da capital tinham aderido ao novo programa federal de alfabetização de crianças até o segundo ano do ensino fundamental, em 2023.

Agora, a ideia do governador Tarcísio é unir os 645 municípios para ter, até o fim da sua gestão, 90% de crianças leitoras. Hoje, esse percentual é de 64%, segundo a avaliação Fluência Leitora, criada pela Secretaria Estadual de Educação, feita em dezembro do ano passado.

A coluna teve acesso a listas dos 10 municípios mais bem avaliados que serão premiados nessa terça-feira, 20. A cidade de Americana, governada por Chico Sardelli do PV, está em primeiro lugar na lista. Na sequência vem as pequenas cidades, Americo Brasiliense, comandada pelo tucano Dirceu Pano, seguida de Apiai, sob a gestão de Sérgio Victor Barbado, do PSD.

Os demais municípios são: Araçatuba, Araras, Areiópolis, Atibaia, Balbinos, Barretos e Barueri.