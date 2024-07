Arlindo Chinaglia, do Parlasul, fala a VEJA sobre eleições na Venezuela

O vice-presidente da representação brasileira do Parlasul, Parlamento do Mercosul, Arlindo Chinaglia (PT-SP), será o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA. O deputado federal vai falar sobre as eleições da Venezuela que acontecem no próximo domingo, 28.

O presidente Nicolás Maduro chegou a afirmar que o país pode viver um “banho de sangue”, caso perca as eleições, o que gerou uma reação de Lula. O processo eleitoral no país vive sob a desconfiança internacional pela falta de transparência. Maduro, no entanto, disse na terça-feira, 23, que vai reconhecer o candidato que vencer as eleições, mas criticou o processo eleitoral brasileiro com mentiras, o que fez o TSE desistir de enviar representantes ao país.

O programa é apresentado por Marcela Rahal, transmitido todas às terças e quintas, às 12h, nas redes sociais, YouTube e home de VEJA.

Lembrando que você pode participar mandando sua pergunta nas nossas redes sociais ou pelo chat.

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na home de VEJA, e para os inscritos no canal de VEJA no WhatsApp.

Continua após a publicidade

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Inscreva-se nos canais de VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o novo programa.

Facebook: https://www.facebook.com/Veja/

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta/

Continua após a publicidade

Leia mais sobre o Ponto de Vista e sobre bastidores da política nacional:

https://veja.abril.com.br/coluna/marcela-rahal

Baixe o aplicativo de VEJA para Android e iOS gratuitamente nos links abaixo e fique por dentro das principais notícias do dia:

Aplicativo VEJA para Android

Continua após a publicidade

Aplicativo VEJA para iOS