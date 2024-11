Após ataques, Brasil vai divulgar resposta ao governo de Nicolás Maduro

O governo federal deve divulgar ainda nesta sexta-feira, dia 1º, uma nota em resposta aos recentes ataques feitos pelo governo da Venezuela. Segundo uma fonte do Itamaraty, o texto será em tom “sereno” apenas para mostrar a insatisfação com a postura que o país vem adotando contra o Brasil. O Itamaraty avalia que as críticas ao governo brasileiro exigem um posicionamento.

Nesta quinta-feira, 31, a polícia da Venezuela publicou uma foto com a bandeira do Brasil escrito “Quem se mete com a Venezuela se dá mal”. Mas, segundo o Itamaraty, a nota não está relacionada a esse fato, e sim, ao “conjunto da obra” ligado aos últimos acontecimentos.

A Venezuela convocou na quarta-feira, 30, o seu embaixador no Brasil, Manuel Vadell, para consultas, em manifestação de desagrado à decisão brasileira de vetar a entrada do país no Brics. O governo de Nicolás Maduro também chamou o encarregado de negócios da embaixada brasileira em Caracas, Breno Hermann, para manifestar sua indignação com a posição brasileira.

Em nota, o ministério das Relações Exteriores do país ainda condenou as “recorrentes interferências e declarações grosseiras” de autoridades brasileiras, chamando o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, de “mensageiro do imperialismo” norte-americano. A última investida da Venezuela contra o ministro foi anunciar que quer considerá-lo como “persona non grata” no país.

Essa briga pública contra o governo de Maduro só tem feito bem ao presidente Lula, que vinha sofrendo desgaste com o aliado responsável pela ditadura no país vizinho.