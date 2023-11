A única solução para o conflito é acabar com o Hamas, diz cônsul de Israel

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O cônsul de Israel em São Paulo afirmou em entrevista à coluna que o país não vê uma solução para o conflito com o Hamas. Segundo Rafael Erdreich, a única alternativa é “acabar com o grupo terrorista” que não quer negociar a questão territorial da Faixa de Gaza. O cônsul acredita que o Hamas tem apenas um objetivo: “matar todos os judeus”.

Israel cercou a Cidade de Gaza, reduto do Hamas, para fazer a incursão terrestre, descobrir a rede de túneis onde os integrantes do grupo se escondem. Essa é a terceira fase da ofensiva após o ataque do dia 7 de outubro contra Israel. Erdreich avalia que isso possa durar até 3 meses de bombardeios.

A região, no entanto, vive uma crise humanitária com milhares de civis mortos, falta de água, luz e comida. Ajuda humanitária vem entrando a conta gotas. Cidadãos estrangeiros começaram a ser liberados.

Depois de muitas tentativas frustradas, o grupo de 34 brasileiros que está em Gaza deve ter autorização para deixar a região. A garantia foi feita pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, durante conversa com o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, nesta quinta-feira, 9.

Continua após a publicidade

Leia mais em: https://veja.abril.com.br/mundo/brasileiros-estarao-na-lista-de-autorizados-a-deixar-gaza-na-sexta-feira/

Assista:

Continua após a publicidade