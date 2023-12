A sintonia nos discursos de Lula e Gonet

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O presidente Lula que, é bom ressaltar, já ficou 580 dias na prisão, deu alguns recados críticos sobre a atuação do Ministério Público, na posse do novo procurador-geral da República, nesta segunda-feira, 18. Paulo Gonet foi na mesma linha. Indicado pelo petista e aprovado pelo Senado, ele afirmou que o MP “não será palco, nem holofote”.

No discurso, o novo PGR também questionou o papel que vem sendo feito pelo órgão, reafirmou o direito às garantias constitucionais e declarou que há “um passado a resgatar, um presente a nos dedicar e um futuro a preparar”.

Lula enalteceu ainda os riscos de denúncias que estão em andamento virem à tona, condenando pessoas sem que tenham o direito à defesa.

“Houve um momento em que aqui neste país as denúncias das manchetes de jornais falaram mais alto do que os autos dos processos. Muitas vezes. E, quando isso acontece, se negando a política, o que vem depois é sempre pior do que a política. Não existe a possibilidade de o MP achar que todo o político é corrupto”, afirmou.

Continua após a publicidade

O presidente, então, disse que nunca vai pedir favor pessoal, mas pediu serenidade a Gonet. “Seja o mais sério possível, o mais honesto possível, o mais duro possível, mas, ao mesmo tempo, o mais justo possível com a sociedade brasileira”, finalizou.

Na plateia, ouvindo a tudo isso, estavam os ex-procuradores-gerais da República Augusto Aras (acusado de engavetador na gestão Bolsonaro) e Rodrigo Janot (responsável pelos processos da Lava-Jato).