O presidente Lula disse que foi “uma pena” a decisão do Banco Central de manter a taxa Selic em 10,5% ao ano. A declaração do petista foi dada à radio Verdinha, de Fortaleza. A opinião de Lula e Haddad sobre a taxa básica de juros do Brasil e o PL do novo ensino médio são os destaques do Giro VEJA.