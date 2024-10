A frase dita por Marçal sobre o debate da TV Globo

Pablo Marçal, o polêmico candidato do PRTB à prefeitura de São Paulo, está empolgado para o debate que será realizado pela TV Globo nesta quinta-feira, 3. O último antes do primeiro turno. Segundo um importante aliado, o coach disse que o debate será “o mais incrível da história da política” e que “vai dar o que falar”.

A campanha contou que o candidato vai focar em propostas, ter uma postura serena, mas será “combativo”. Marçal, que tem investido numa campanha mais agressiva, se envolveu em polêmicas. No último episódio, após ser expulso do debate do grupo Flow, o seu assessor Nahuel Medina agrediu o marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes. Duda Lima tomou um soco e teve que levar 6 pontos no rosto. No debate da TV Cultura, o candidato do PSDB José Luiz Datena deu uma cadeirada em Marçal, depois de uma discussão.

O jogo está embolado na disputa em São Paulo. Pesquisas mostram o coach empatado tecnicamente com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e com Nunes (MDB). Na AtlasIntel, Marçal foi o que mais cresceu no último levantamento, subiu 4,5 pontos percentuais e passou Nunes. Agora, aparece em segundo lugar com 25,4%. Em primeiro, vem o psolista, que passou de 28,3% para 29,4%. Em terceiro, está o emedebista que saiu de 20% para 22,9%.