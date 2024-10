A corrupção no Judiciário em esquema que chegou ao STJ

A Polícia Federal deflagrou uma operação que mira cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul acusados de corrupção e venda de sentenças. O STJ afastou os magistrados do cargo. Além dos desembargadores, servidores públicos, advogados e empresários também são alvos de 44 mandados de busca e apreensão.

O caso revelado por VEJA mostra que o lobista e empresário do setor de transportes Andreson de Oliveira Gonçalves é apontado como responsável por acionar funcionários do Superior Tribunal de Justiça no esquema que existia há pelo menos quatro anos. Gonçalves atuava em parceria com o advogado Roberto Zampieri para corromper servidores do STJ lotados em quatro gabinetes para produção de sentenças vendidas.

Em uma conferência promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, afirmou que os Poderes Executivo e Legislativo têm o dever de cumprir as decisões do Judiciário. Segundo Barroso, o Brasil teve situações “um pouco anômalas”, mas que o país “parece ter voltado à normalidade”. O ministro afirmou que ainda existe muita inércia dos demais poderes. A Suprema Corte tem enfrentado embates com o Congresso. Parlamentares da oposição têm trabalhado para aprovar projetos que limitem o poder do STF e que facilitem a abertura de processos de impeachment contra os ministros. Acompanhe o Giro VEJA.