A cirurgia de emergência de Lula e a falta de dados da PM em SP

Após passar por uma cirurgia de emergência nesta madrugada, o presidente Lula está bem, vai ficar dois dias na UTI e deve sair do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na semana que vem. O presidente teve uma hemorragia intracraniana em decorrência da queda que sofreu no banheiro, em outubro. Em entrevista coletiva, os médicos disseram que o presidente não terá sequelas neurológicas.

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva usou as redes sociais nesta tarde para agradecer ao apoio que recebeu por conta do presidente. Segundo Janja, a angústia deu espaço para a tranquilidade depois que a cirurgia foi bem sucedida.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, assumiu parte da agenda nesta terça-feira e assume interinamente a presidência.

Em SP, a Defensoria Pública do estado afirmou que não teve acesso a quase 50% das imagens de câmeras de segurança solicitadas à Polícia Militar, de um total de 457 solicitações que foram feitas. A defensora pública Surrailly Youssef, uma das autoras do pedido enviado ao Supremo Tribunal Federal pedindo a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais, diz a Veja que a PM precisa passar por uma reformulação para acabar com os casos de abuso de violência. Nesta segunda, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, acatou o pedido da defensoria e tornou obrigatório o uso de câmeras com gravação ininterrupta para o estado de São Paulo. Acompanhe o Giro Veja.

