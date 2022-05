Zema lidera com folga em MG mesmo após a aliança entre Kalil e Lula

O governador Romeu Zema (Novo) lidera a corrida ao governo de Minas Gerais, com 43% das intenções de voto, contra 29% do seu principal adversário, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), segundo levantamento feito pelo instituto Real Time Big Data entre os dias 27 e 28 de maio e divulgado nesta segunda-feira, 30.

A pesquisa foi feita após o anúncio da aliança entre Kalil e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 26 de maio — com o acordo, o PT indicará o deputado estadual André Quintão para vice na chapa. Na pesquisa anterior do mesmo instituto, em março, Zema tinha 40% contra 23% de Kalil, mas os levantamentos não são comparáveis porque mudou a relação de candidatos.

Na pesquisa divulgada hoje, aparecem abaixo de Zema e Kalil o senador Carlos Viana (PL), com 7%; o ex-deputado Marcus Pestana (PSDB), com 3%; o deputado Miguel Correia (PDT), o ex-ministro Saraiva Felipe (PSB) e a professora Lorene Figueiredo (PSOL), todos com 1%. Entre os entrevistados, 9% disseram que irão votar em branco ou anular o voto e 6% não souberam ou não responderam. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Senado

No principal cenário testado para a única vaga ao Senado que estará em disputa em Minas Gerais, quem lidera numericamente é o ex-governador Aécio Neves (PSDB), que tem 16% das intenções de voto, mas ele está empatado dentro da margem de erro com o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC), que tem 12%. Um patamar abaixo, ainda que empatados tecnicamente com Cleitinho, estão o senador Alexandre Silveira (PSD) e a vereadora Duda Salabert (PDT), ambos com 7%.

Completam a lista o ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio (PL), com 3%, o ex-prefeito Julvan Lacerda (MDB) e o deputado federal Marcelo Aro (PP), ambos com 1%. Outros 26% declararam que irão votar em branco ou anular o voto, e 27% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº MG-04979/2022.

Continua após a publicidade