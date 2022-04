Weintraub é acusado de apoiar Lula e dispara contra o Centrão

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub foi às redes sociais nesta quinta-feira, 7, para disparar mais ataques a políticos do Centrão e rebater a tese de que supostamente estaria apoiando a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a presidente. Weintraub tem feito duros ataques ao governo de Jair Bolsonaro (PL), no qual foi ministro por mais de um ano, por causa das alianças que o presidente tem feito com partidos considerados fisiológicos.

O ex-ministro respondeu à divulgação de um áudio no qual ele diz que, nessas eleições “ou é com Lula ou a gente continua piorando”. A gravação tem sido usada por bolsonaristas para atacar a pré-candidatura de Weintraub ao governo de São Paulo, uma vez que o pré-candidato escolhido pelo presidente é o ex-ministro Tarcísio Freitas (Republicanos).

Ouça:

Weintraub gravou um vídeo para dizer que a tese de que apoiaria Lula nas eleições é mentirosa. Ele acusa políticos do Centrão de “criar uma cortina de fumaça”. Ele não negou, no entanto, a veracidade do áudio que foi divulgado: “não falei isso, não vazou nada, a conversa está gravada”.

Toda a polêmica ocorre no mesmo dia em que o nanico Brasil 35, ao qual Weintraub se filiou neste ano, confirmou sua pré-candidatura ao governo. Ele também aproveitou para dizer que os escândalos começaram a surgir no Ministério da Educação depois que o Centrão passou a mandar na pasta após a sua saída.

A declaração de Weintraub que está circulando em áudio e está sendo explorada pelos adversários é: “Eu tenho que dizer que o presidente Bolsonaro, ao se aliar ao Centrão, transformou um sonho que a gente tinha de mudança no país num pesadelo. Porque hoje ou é com Lula ou a gente continua piorando porque com ele vai continuar piorando. (…) Historicamente, o segundo mandato de um presidente costuma ser pior que o primeiro mandato. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. Um segundo mandato de Bolsonaro mais fraco que o atual vai ser um horror”, disse.

