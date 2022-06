Votos de Simone Tebet encolhem de 2% para 1% no Datafolha

A nova pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 23, mostra que a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) segue estagnada. Simone, que marcou 2% nos dois cenários testados no levantamento do final de maio, agora aparece com 1%. A variação ocorreu dentro da margem de erro, que é de dois pontos, para mais ou para menos. Na liderança da pesquisa segue o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem 19 pontos de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro.

Apoiada por uma aliança que inclui MDB, PSDB e Cidadania, a candidatura de Simone foi a sobrevivente no chamado “centro democrático”, que também tinha inicialmente o União Brasil e viu ficarem pelo caminho as candidaturas do ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) e do ex-ministro Sergio Moro. A emedebista tem protagonizado inserções do seu partido na TV, que não impactaram positivamente sua competitividade eleitoral.

Estão à frente de Simone, além de Lula e Bolsonaro, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 8%, e o deputado federal André Janones (Avante), com 2%. Empatam numericamente com a senadora Vera Lúcia (PSTU) e Pablo Marçal (Pros), enquanto não pontuaram Sofia Manzano (PCB), Felipe D’Ávila (Novo), General Santos Cruz (Podemos), Luciano Bivar (União Brasil), Eymael (DC) e Leonardo Péricles (UP). Responderam votar em branco, nulo ou nenhum dos candidatos 7%; não souberam responder 4%.

A pesquisa ouviu de forma presencial 2.556 eleitores em 181 municípios de todos os estados do país e no Distrito Federal nos dias 22 e 23 de junho e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n° BR-09088/2022. A margem de erro é dois pontos percentuais para mais ou para menos.

