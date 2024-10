Vitória: petista cresce, mas prefeito pode vencer no primeiro turno

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) caminha para ser reeleito ainda no primeiro turno, segundo levantamento feito entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 2.

De acordo com a sondagem, Pazolini tem 50,2% das intenções de voto contra 17,3% de seu principal perseguidor, o deputado estadual e ex-prefeito João Coser (PT) – a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Em relação ao levantamento anterior do mesmo instituto, feito em setembro, Pazolini oscilou um pouco para baixo (tinha 51,6%), enquanto o petista fez o movimento para cima (tinha 15,6%).

Em votos válidos, que é o percentual considerado pela Justiça Eleitoral na apuração (excluídos brancos e nulos), Pazolini tem 55,2% contra 19,0% de Coser, o que daria ao atual prefeito a vitória sem necessidade de segundo turno.

Na pesquisa divulgada hoje, aparecem na sequência o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB), com 8,8%; o deputado estadual Capitão Assumção (PL), com 8,0%; e a deputada estadual Camila Valdão (PSOL), com 6,3%.

Entre os entrevistados, 4,9% disseram que iriam votar em nenhum, branco ou nulo, enquanto 4,1% não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa ouviu 800 eleitores em Vitória e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº ES-07464/2024.

Avaliação

Um dos trunfos do atual prefeito é a boa avaliação de sua administração, segundo o Paraná Pesquisas: 71,5% aprovam a sua gestão, enquanto 25,3% a desaprovam e 3,3% não souberam ou não quiseram responder.