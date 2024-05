Vítimas de Brumadinho vão doar R$ 2 milhões a atingidos pelas chuvas no RS

Quem já sofreu uma tragédia sabe o valor da ajuda na hora difícil. As famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Brumadinho decidiram doar 2,2 milhões de reais para as vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul há duas semanas. A decisão foi tomada pelo comitê gestor formado pela Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem da Mina Córrego do Feijão (Avabrum), Ministério Público do Trabalho (MPT), Dfensoria Pública da União e Justiça do Trabalho.

Os recursos são parte da indenização de 400 milhões de reais paga pela mineradora Vale a título de indenização por dano moral coletivo às vítimas da tragédia que vitimou 272 pessoas, em 2019. No Rio Grande do Sul, o boletim mais recente da Defesa Civil registra 147 mortes e 125 desaparecidos em 450 municípios gaúchos afetados. Há ainda 538.545 pessoas desalojadas e outras 76.884 estão instaladas provisoriamente em abrigos públicos. Mais de 260 mil pessoas permanecem sem energia e mais de 150, sem água.

Do total doado, 2 milhões de reais serão enviados para o governo gaúcho e o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, administrado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Os demais 200 mil reais serão encaminhados para a Associação dos Familiares e Sobreviventes da Boate Kiss em Santa Maria (AVSTM).

“Para nós, familiares, poder contribuir com as pessoas que estão atravessando esta catástrofe no Rio Grande do Sul aquece o coração. Sabemos o quanto é importante a acolhida, a empatia e a solidariedade no momento de dor”, disse a representante da diretoria da Avabrum, Josiane de Melo. “Esta ação é uma forma de seguir honrando as nossas 272 joias (vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho) , as 242 vidas ceifadas pelo incêndio da Boate Kiss e por todos que perderam suas vidas nesta catástrofe das enchentes no Sul.”

A situação no Rio Grande do Sul ainda inspira muita preocupação por causa do retorno das chuvas e da queda da temperatura. Há previsão de geada no estado para esta terça-feira. O Lago Guaíba, que banha Porto Alegre, também deve alcançar seu nível recorde histórico de 5,40 metros, mais que o dobro do nível de alerta (2,5 metros). Há risco de inundações em quatro regiões do estado. O governador Eduardo Leite orientou os moradores a deixarem as áreas de risco.

Governo federal

Nesta segunda-feira, o governo federal anunciou um auxílio financeiro de 11 bilhões para o Rio Grande do Sul, suspendendo o pagamento da dívida que o estado tem com a União por 36 meses, além de não cobrar o juros no período. Na semana passada, o governo havia anunciado investimentos diretos para recuperação do estado na ordem de 23 milhões.