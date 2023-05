Visita de Maduro a Lula vira prato cheio para críticas de bolsonaristas

A reunião entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Venezuela, Nicolás Maduro, ocorrida nesta segunda-feira, 29, em Brasília, deu à oposição bolsonarista munição mais do que necessária para atacar o governo e mobilizar a sua base eleitoral. O ex-presidente Jair Bolsonaro, seus filhos Eduardo e Flávio e diversos parlamentares aliados inundaram as redes sociais com críticas à visita do venezuelano, a quem tacham de “narcoditador”.

Nos posts publicados é citada, entre outros, a recompensa de até 15 milhões de dólares (mais de 75 milhões de reais) oferecida pelo governo dos Estados Unidos pela captura de Maduro. Também viralizaram postagens que ironizam declarações antigas de Lula — um vídeo publicado por Jair Bolsonaro mostra o petista afirmando que não se tornou “mais radical”, apenas “mais maduro”. “Ninguém pode dizer que ele não avisou”, ironiza o ex-mandatário.

PROCURA-SE UM DITADOR!

Lula pisa na democracia ao receber um narcoditador em solo brasileiro!

Saudades de quando o Brasil tinha um presidente de verdade! Fonte: https://t.co/ckbYHLLnyF pic.twitter.com/JdtieimuIZ — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 29, 2023

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou uma velha arma do bolsonarismo contra a esquerda: dizer que se o Brasil adotasse o comunismo, a população ia passar a ter que comer carne de cachorro. “Lula sabe o que está fazendo, ele quer que pessoas comam cachorro de rua e acreditem ser picanha para fazer igual no Brasil”, disse o parlamentar.

Somente uma menta diabólica crê que o narcoditador @NicolasMaduro é vítima de difamação e pretende alterar a realidade através de narrativas. Lula sabe o que está fazendo, ele quer que pessoas comam cachorro de rua e acreditem ser picanha para fazer igual no Brasil. pic.twitter.com/1RSZbNHsdR — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) May 29, 2023

O ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), também atacou o tratamento dado por Lula a Maduro. “O Brasil voltou! Voltou a paparicar ditadores da América Latina e a tratá-los como ‘chefes de Estado’. Democracia para o PT é uma palavra no dicionário”, disse.

O líder da oposição no Senado e também ex-ministro de Bolsonaro, Rogério Marinho (PL-RN), foi na mesma linha. “A reunião entre Lula e Maduro comprova a normalização do relacionamento entre o governo e ditaduras. Ao contrário das narrativas, o PT banaliza os direitos humanos e mostra desconhecer a realidade de refugiados que, diariamente, fogem da ditadura na Venezuela”, escreveu.

Outras publicações de bolsonaristas notórios, como os deputados federais Hélio Lopes (PL-RJ) e Carla Zambelli (PL-SP), resgatam um discurso de Bolsonaro ao lado do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, prometendo esforços para “solucionar a ditadura venezuelana”.

A intenção de retomar relações com Maduro, que está no Brasil para participar de uma cúpula da América do Sul promovida pelo Planalto, já era anunciada por Lula desde a campanha presidencial de 2022. O petista chegou a convidar o líder venezuelano para sua posse presidencial, no dia 1º de janeiro, mas o comparecimento foi inviabilizado por questões diplomáticas, já que as relações oficiais entre Brasil e Venezuela foram cortadas durante o governo Bolsonaro.

