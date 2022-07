Violência política leva PT a oferecer curso para ‘autoproteção militante’

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O PT vai realizar na próxima quinta-feira, 14, uma oficina destinada a promover a “cultura de paz” e a “autoproteção militante” como forma de ensinar os simpatizantes do partido e da candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva a se protegerem do acirramento da violência política no país.

A oficina foi anunciada após o assassinato do militante petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge Guaranho, a tiros, durante sua festa de aniversário, em Foz do Iguaçu (PR) no último sábado, 9.

“Diante do acirramento da violência política no país, o objetivo da oficina é analisar o quadro atual e as ameaças contra a integridade da militância e dos atos de rua”, afirma a nota do partido, que responsabiliza o presidente Jair Bolsonaro (PL) pela violência.

“Todo esse cenário gera efeitos como medos, ansiedades, levando a um possível estado de paralisia. Compreender essa lógica de intimidação praticada pelo bolsonarismo é fundamental para que, além de estabelecer a nossa resposta prática e política pela Cultura da Paz e da Solidariedade, possamos também avançar na preparação e organização dos nossos Comitês Populares de Lutas”, diz a nota.

O curso é patrocinado pela Escola Nacional de Formação do PT, pela Secretaria Nacional de Formação Política do PT e pela Secretaria Executiva dos Comitês Populares de Luta, instâncias que vêm tendo papel importante no partido na atual campanha eleitoral.