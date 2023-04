Violência nas escolas: o duro recado de Flávio Dino para as big techs

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta segunda-feira, 10, que o governo fechará o cerco contra plataformas digitais como forma de enfrentar a escalada de violência ou de ameaças de violência em escolas.

Nesta tarde, o titular da pasta se reuniu com representantes da Meta (empresa responsável pelo Facebook, WhatsApp e Instagram), Kwai, TikTok, Twitter, YouTube e Google.

Dino afirmou que foi apresentado o trabalho feito pela pasta, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, desde a tragédia da escola de Blumenau (SC), quando um homem de 25 anos matou quatro crianças com idades entre 4 e 7 anos. Segundo o ministro, a reação é de “indignação” pela atual ausência de medidas das empresas.

“Apresentamos nosso espanto, nossa indignação, com o que está circulando nessas plataformas em escala industrial. Temos visto pânico ser instalado no seio das escolas e das famílias, e não identificamos ainda a proporcionalidade entre a reação das plataformas com a gravidade dessa autêntica epidemia de violência que ameaça as escolas”, disse o ministro.

Segundo Dino, foram identificados, apenas nos últimos dois dias, mais de 511 perfis no Twitter fazendo apologia à violência ou ameaças contra escolas. O governo está fazendo o monitoramento e enviando os relatórios às respectivas plataformas, informou o ministro, que enviou um duro recado às bigtechs. “Precisamos que as empresas nos ajudem, e ajudarão, de um jeito ou de outro. Será pela autorregulação ou ajudarão porque serão obrigadas a ajudar. Não estamos dizendo que as plataformas são as únicas responsáveis pelo discurso de ódio nas escolas. Porém, não há dúvida que um elo fundamental da cadeia de violência está na propagação desses discursos por intermédio dessas postagens”, declarou.

O ministro declarou que a atuação do governo, frente às big techs, tem cinco pontos principais:

Monitoramento

Trabalho de monitoramento de ameaças nas redes continuará de forma intensificada até o dia 20 — data propagada como “relevante” nas ameaças –, mas não tem data para acabar. Fazem esse trabalho a Secretaria Nacional de Segurança Pública, as Polícias Civis dos estados e a Polícia Federal.

Canais de denúncias

Ministério da Justiça está exigindo que empresas de tecnologia tenham canais “abertos, velozes e urgentes” de atendimento dessas solicitações ou notificações oriundas das autoridades policiais.

Autorregulação

Pasta também exigiu que haja instauração de procedimentos das próprias plataformas, no que se refere à própria autorregulação. “Uma das empresas alegou termos de uso. Deixo claro que termos de uso não se sobrepõem à Constituição, não se sobrepõem à lei, e não são maiores do que a vida das crianças e adolescentes brasileiros”, declarou Dino.

Notificação

Ministério da Justiça condensará as premissas apresentadas em uma notificação que será entregue às plataformas ainda nesta semana, sob a “imprescindibilidade” das empresas atenderem essas notificações formais.

Providências

Caso a notificação não seja atendida, a pasta tomará as “providências policiais e judiciais” contra as plataformas. “Oportunistas vão ensaiar o argumento falso de que nós estamos tentando de algum modo limitar a liberdade de expressão. Liberdade de expressão não existe para veicular imagens, como estão veiculando neste momento, imagens de adolescentes mutilados”, declarou Dino.

