Vídeos do Planalto no 8 de janeiro têm mais de 4 mil horas, diz PF ao STF

A Polícia Federal informou neste domingo ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que analisa cerca de 4.410 horas de gravações câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto, feitas no dia 8 de janeiro, quando a sede do Executivo foi invadida e depredada por golpistas.

No ofício enviado a Moraes, o delegado Raphael Soares Astini afirma que o material totaliza 1,47 terabyte de vídeos, encaminhados aos institutos de Criminalística e de Identificação Nacional, onde estão sendo feitas perícias e análises. O delegado não informou prazo para o fim das diligências.

Ainda conforme a comunicação da PF ao Supremo, foi solicitado ao Instituto Nacional de Criminalística na última quarta-feira, 19, a apresentação de um laudo para “identificar e reconhecer as movimentações e dinâmica de ações dos agentes públicos, neste compreendidos também as identidades destes”.

Na última sexta-feira, 21, Alexandre de Moraes determinou a quebra de sigilo das imagens do circuito interno de câmeras do Planalto, em poder do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), referentes ao 8 de janeiro. O material foi enviado à Corte neste sábado, 22, pelo ministro interino do GSI, Ricardo Cappelli. Os vídeos captados por 30 câmeras no palácio totalizam mais de 900 horas de gravações.

A ordem de Moraes sobre as imagens veio depois de o canal CNN Brasil divulgar imagens que mostraram o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, dentro das dependências do Planalto enquanto os ataques aconteciam. G. Dias, como ele é conhecido, aparece interagindo com os invasores e não demonstra qualquer reação enérgica à presença deles dentro da sede do governo. As mesmas imagens mostram militares do GSI servindo água aos vândalos.