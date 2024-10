Vídeo: ‘Vamos voltar a presidir o país’, diz Marinho sobre PL e Bolsonaro

Ex-ministro do Desenvolvimento Regional de Jair Bolsonaro, o senador Rogério Marinho (PL-RN) licenciou-se em junho do mandato, no qual ocupava o posto de líder da oposição ao governo Lula, para uma ambiciosa missão: a de secretário-geral de seu partido.

A tarefa principal é ser o articulador do partido nas eleições municipais, buscando pavimentar o caminho da legenda para 2026, quando pretende ampliar seu tamanho no Congresso.

Às Páginas Amarelas de VEJA, Marinho falou sobre temas como as disputas municipais em todo o país, sobre a pressão pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a consolidação do PL como estandarte da direita no país. “A maior liderança de direita hoje no Brasil é Bolsonaro. Vamos voltar a presidir o país”, afirma.

Assista acima aos principais trechos da entrevista.