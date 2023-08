Vídeo: hacker revela detalhes de trama que envolveria Zambelli e Bolsonaro

Em setembro de 2022, o hacker Walter Delgatti Neto, que ganhou notoriedade por divulgar conversas sigilosas envolvendo membros da Lava-Jato, no caso que ficou conhecido como “Vaza-Jato”, teria sido contratado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP) para assumir a autoria de um grampo que seria feito no ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com o objetivo de tentar sabotar a credibilidade da eleição daquele ano.

A revelação dos detalhes da trama, que envolveria o então presidente Jair Bolsonaro — com quem o hacker havia se encontrado em agosto daquele ano no Palácio da Alvorada, em visita também flagrada com exclusividade por VEJA –, foi feita ao repórter Reynaldo Turollo Jr., em conversa gravada pela reportagem.

Veja abaixo o vídeo no qual o hacker fala sobre a suposta trama:

