Vice-prefeito lidera a disputa para a prefeitura de Campos do Jordão

O vice-prefeito Carlos Eduardo Pereira da Silva, conhecido como Caê (Republicanos), lidera a corrida pela prefeitura de Campos do Jordão, estância turística na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, segundo levantamento feito entre os dias 21 e 24 de setembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 24.

De acordo com a sondagem, Caê tem 45,3% das intenções de voto contra 17,6% do ex-prefeito Fred Guidoni (PSD), de quem Caê também foi vice entre 2017 e 2020. O atual prefeito é Marcelo Padovan (PSDB), que não disputa a eleição.

Na sequência, aparecem Maria Joaquina dos Santos (PL), que foi a segunda colocada na eleição de 2020 e hoje teria 15,7% das intenções de voto, e Jhonny Salvino (MDB), com 9,1% — dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos, Joaquina está empatada tecnicamente com Fred Guidoni e com Salvino.

Entre os entrevistados, 6,7% disseram que iriam votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,6% não souberam dizer ou não responderam. A pesquisa ouviu 700 eleitores em Campos do Jordão e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº SP-05164/2024.