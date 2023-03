Vereadora cassada em SC recebe nova ameaça: ‘Fim igual o de Marielle’

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cassada por criticar um gesto nazista feito durante uma manifestação bolsonarista em Santa Catarina, a ex-vereadora Maria Tereza Capra (PT), de São Miguel do Oeste, tem sido alvo de novas ameaças pelas redes sociais. Nesta quarta-feira, 1, ela contou ter recebido uma mensagem que dizia que seu fim deveria ser como o da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018, no Rio de Janeiro.

“Seu fim tem que ser igual uma cadela que se chamava Marielle, que as cadelas me desculpem por ofendê-las”, dizia a mensagem enviada pelo Instagram. Maria Tereza relatou a ameaça à Polícia Federal e ao Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos.

“Esse sujeito bolsonarista, evangélico, que odeia a esquerda e as mulheres não poderia ter sido mais claro: para ele, meu fim será o mesmo de Marielle. Este não é só mais um doido da internet, um antipetista, ou alguém que está defendendo a honra da minha cidade. É um cara violento, que pratica ameaças e violência política, prega o ódio à esquerda e comemora a polícia que mata”, afirmou a ex-vereadora.

Nesta terça, a defesa de Maria Tereza entrou com uma ação na Justiça de Santa Catarina para pedir a anulação da cassação do mandato dela. A Câmara Municipal de São Miguel do Oeste tomou a decisão em 4 de fevereiro, por dez votos a um. Os vereadores consideraram que a colega quebrou o decoro parlamentar ao “propagar notícias falsas e atribuir aos cidadãos de Santa Catarina e ao município o crime de fazer saudação nazista e ser berço de célula neonazista”.