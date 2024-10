Vereador do PL sai na frente de ex-prefeito do PT na 2ª maior cidade de SP

Em Guarulhos, segunda maior cidade de São Paulo, o vereador Lucas Sanches (PL) larga com ligeira vantagem na corrida eleitoral do segundo turno à prefeitura. O bolsonarista lidera a disputa com 48,9% das intenções de voto contra 40,3% do ex-prefeito Elói Pietá (Solidariedade), de acordo com um levantamento publicado nesta sexta-feira, 11, pelo instituto Paraná Pesquisas.

O cenário não chega a configurar empate técnico mas, no limite da margem de erro de 3,7 pontos percentuais, a diferença entre os rivais em Guarulhos é de apenas 1,2 ponto. No primeiro turno, Sanches recebeu 33,2% dos votos válidos e Pietá conquistou 29,8%, o equivalente a pouco mais de 22 mil eleitores guarulhenses.

Votos brancos e nulos representam 6,5% do eleitorado, e outros 4,3% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Rachas na direita e na esquerda

A corrida do primeiro turno pela prefeitura de Guarulhos, município que abriga o maior aeroporto internacional do Brasil e representa o terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) do estado, foi marcada por desavenças internas de ambos os lados do espectro ideológico.

Apesar de representar o PL na eleição municipal, Lucas Sanches — vereador em primeiro mandato e ex-integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) — não conquistou o apoio de Jair Bolsonaro na campanha. O ex-presidente preferiu apadrinhar a candidatura do deputado estadual Jorge Wilson (Republicanos), aliado do governador Tarcísio de Freitas e líder do governo estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que terminou o primeiro turno em terceiro lugar com 20,1% dos votos válidos.

Já a ala vermelha da política guarulhense viveu um “racha” entre Elói Pietá e o PT, partido que o ex-prefeito ajudou a fundar na década de 1980 e pelo qual governou a cidade entre 2001 e 2008. Pietá rompeu com os petistas depois que o deputado federal Alencar Santana (PT) foi escolhido para representar o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida municipal — o parlamentar, contudo, ficou com apenas 9,7% dos votos no primeiro turno.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 740 eleitores em Guarulhos entre os dias 7 e 10 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,7 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é SP-02647/2024.