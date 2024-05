Ventos causam ondas no Guaíba e bairro de Porto Alegre é evacuado

Diante da elevação do Lago Guaíba e do alto risco de inundações, a prefeitura de Porto Alegre deu início à evacuação do bairro Lami, na Zona Sul da capital gaúcha, nesta terça-feira, 14. A decisão foi motivada também pelos fortes ventos que atingem a região metropolitana da cidade, causando ondas que aumentam a chance de novos transbordamentos.

Por volta das 11h15, o nível do Guaíba encontrava-se em 5,22 metros e ao menos trinta pessoas já haviam sido retiradas do bairro pela Brigada Militar. Previsões da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Defesa Civil alertam para o perigo de que o lago chegue à nova marca recorde de 5,5 metros ainda nesta terça.

A prefeitura de Porto Alegre informou, ainda, que a Usina do Gasômetro — ponto do Centro Histórico da capital onde é realizado o monitoramento do volume das águas — está sendo reforçada com barricadas de sacos de areia para prevenir que outras casas de bombas que mantêm o nível do Guaíba sejam sobrecarregadas.

Frio intenso e ventania

A frente fria que atravessa o Sul do Brasil continua a derrubar os termômetros por toda a região. Nesta terça-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para profundo declínio das temperaturas, com quedas bruscas de mais de 5ºC, por uma faixa que engloba mais de mil municípios nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

Segundo o Inmet, existe possibilidade de geada nas regiões de fronteira entre Brasil e Uruguai. Na manhã de hoje, a previsão é de que as temperaturas cheguem a 3ºC em municípios da campanha e da serra gaúcha – para a próxima quarta-feira, 15, o instituto alerta que os termômetros podem cair às mínimas entre 0ºC e 1ºC durante a manhã, enquanto Porto Alegre deve registrar mínimas por volta de 8ºC.