‘Vamos conversar com todos’, diz Lula em aceno ao PSDB, MDB, PDT e União

Atualizado em 3 out 2022, 20h27 - Publicado em 3 out 2022, 19h13

No primeiro pronunciamento pós-primeiro turno das eleições, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou quais serão as prioridades da campanha nas próximas quatro semanas: reforçar as propostas em temas como emprego, saúde e meio ambiente e se aproximar dos candidatos derrotados no primeiro turno: Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

Para ampliar o arco de alianças, Lula declarou estar disposto a conversar também com lideranças tucanas, como o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), e o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB), que tentará voltar ao cargo em disputa no segundo turno contra o bolsonarista Onyx Lorenzoni (PL). “Se for pra conversar com o Rodrigo, o Lulinha paz e amor vai conversar. No Rio Grande do Sul, também”, disse.

Nesta segunda-feira, caciques importantes como Tasso Jereissati (PSDB) e Roberto Freire (Cidadania) declararam apoio a Lula no segundo turno, num movimento que pode ensejar o endosse de outras figuras importantes.

No que classificou como “menos conversa entre nós e mais conversa com o eleitor”, o ex-presidente defendeu ser preciso dialogar ainda mais com setores e lideranças que ainda não apoiam a sua candidatura. “A partir de amanhã já estamos em campanha. Ainda temos que fechar alguns acordos, temos que conversar com todas as pessoas neste país que não votaram conosco no primeiro turno. Agora a escolha não vai ser ideológica. Agora vamos conversar com todas as forças políticas que tenham voto, que tenham representatividade, que tenham significância política, para que a gente possa somar num bloco os democratas contra aqueles que não são democratas.”

Lula também disse que irá reforçar a campanha no Nordeste, onde o partido e aliados de esquerda foram bem no primeiro turno, e em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, onde ele venceu — apesar de Romeu Zema (Novo), seu adversário, ter sido reeleito governador. “Vamos alargar nossa vantagem no Nordeste. Vou visitar regiões de Minas que não pude visitar. A partir de amanhã é menos conversa entre nós e mais conversa com o eleitor”, disse.

Polarização e uso da máquina

No pronunciamento feito na tarde desta segunda-feira, Lula fez questão de afirmar que é a primeira vez na democracia brasileira que um candidato que já ocupa o cargo de presidente perdeu no primeiro turno, relembrou a polarização no país e criticou o uso da máquina por Bolsonaro.

“A quantidade de dinheiro colocada na campanha, a quantidade do uso da máquina na campanha, a tentativa deles acharem que poderiam ganhar as eleições, e a gente ter a vitória que tivemos, é uma coisa que devemos agradecer a Deus, a vocês e aos eleitores brasileiros”, declarou.

