Vale a pena ver de novo: o que Lula disse no verão passado sobre a Globo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta ao Jornal Nacional nesta quinta-feira, 25, após 16 anos de sua última entrevista. Ele foi sabatinado nas eleições de 2006, quando disputou a presidência da República com Geraldo Alckmin, hoje seu vice.

Na época, pouco depois das denúncias sobre o esquema do mensalão, a relação de Lula com o principal jornal da TV Globo já não era a mais amistosa. Foi durante a operação Lava-Jato, no entanto, que o petista passou a fazer críticas mais duras à emissora. O Jornal Nacional fez uma cobertura intensa dos escândalos de corrupção pelos quais o PT foi acusado e das operações contra políticos ligados ao partido.

Por diversas vezes, o petista já acusou a emissora de perseguição política e de contar mentiras sobre ele. Em 2017, durante o governo de Michel Temer (MDB), Lula afirmou que a ascensão do então deputado Jair Bolsonaro era um resultado “da política de ódio despejada pela Globo na política”. Em 2018, quando estava preso pela Lava-Jato, o ex-presidente disse em entrevista que a Globo contava mentiras sobre ele fazia anos, e que havia uma grande pressão da emissora para que ele não fosse solto.

Em 2019, já em liberdade, Lula atacou a TV enquanto discursava no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC Paulista. “Lá em cima está o helicóptero da Rede Globo de televisão para falar merda outra vez sobre nós”, declarou. Em outra ocasião, citou o nazismo para falar sobre a cobertura jornalística da emissora à Vaza Jato, nome dado à série de reportagens do The Incercept em parceria com outros veículos (incluindo VEJA) com mensagens vazadas de membros da força-tarefa da operação.

“O que a Globo está fazendo com o Intercept, era capaz que o nazismo não fizesse. Ela só teve coragem de citar o Intercept duas vezes: quando publicou o nome do Faustão, que acho que tinha dado aula pro Moro, e quando foi citar o nome do Roberto D’Ávila, que tinha trabalhado para arrecadar dinheiro para o meu filme”, disse o ex-presidente.

Mais recentemente, em março deste ano, Lula cobrou uma retratação da Globo e de William Bonner. “Um dia a Rede Globo poderia fazer um editorial com o Bonner pedindo desculpas pelas mentiras que contaram contra mim, dizendo que foram enganados pela força-tarefa de Curitiba. Eu espero que isso um dia aconteça. Eu sigo adiante, mas não esqueço o que aconteceu com a minha família, que minha esposa morreu por causa dessas mentiras, o que meus filhos sofreram, mas estou com cabeça erguida e tranquilo, porque Deus provou que a mentira tem perna curta”, escreveu nas redes sociais.