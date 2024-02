Valdemar Costa Neto seguirá preso na Superintendência da PF

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, seguirá preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O líder partidário foi submetido a uma audiência de custódia na tarde desta sexta, 9, mas o pedido de relaxamento de prisão não foi atendido porque o juiz decidiu aguardar a manifestação do Ministério Público, o que ainda não ocorreu, para deliberar sobre a soltura. Desta forma, segundo Veja apurou, o caso passará para a jurisprudência do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. É ele que decidirá se Valdemar passará o Carnaval detido.

A defesa de Valdemar ainda não se manifestou a respeito. Pelo X (antigo Twitter), o advogado Fabio Wajngarten, que compõe a equipe de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, classificou a demora como uma “vergonha”. Segundo ele, “a não soltura do presidente do PL escancara o momento pelo qual o Brasil vive”.

A não soltura do Presidente Valdemar nesse momento só escancara ainda mais o momento que o Brasil vive.

Minha solidariedade à ele, bem como à sua esposa e familiares.

VERGONHOSO. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) February 9, 2024

Valdemar Costa Neto foi preso em flagrante nesta quinta, 8, após agentes da Polícia Federal encontrarem com ele uma arma que estaria irregular e uma pepita de ouro, cuja comercialização é proibida no Brasil. O dirigente foi um dos alvos da operação de busca e apreensão deflagrada pela PF no escopo do inquérito que apura os atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023.

Continua após a publicidade

De acordo com o despacho que autorizou a operação, investigações da Polícia Federal indicam que Valdemar participou de plano elaborado dentro do Palácio do Planalto para manter Jair Bolsonaro no poder mesmo após o então presidente perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o advogado Marcelo Bessa, que representa Valdemar, a arma apreendida é registrada, tem uso permitido e pertence a um parente próximo ao presidente do PL. A defesa informou ainda que a mesma foi “esquecida há vários anos no apartamento de Valdemar”, mas não divulgou nenhum documento que confirmasse de quem é a posse. Já sobre a pepita, Bessa afirmou que a pedra tem baixo valor e sua posse não configura delito, segundo a própria jurisprudência.