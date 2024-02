‘Vai ter muita gente lá’, diz Bolsonaro ao convocar ato em frente à PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro está convocando apoiadores para irem a São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, no próximo dia 7, quando ele vai prestar depoimento à Polícia Federal. O convite está sendo amplamente divulgado por seus apoiadores nas redes sociais e virou um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter).

“Eu tenho certeza que vai muita gente lá em São Sebastião. A gente vai bater um papo com mil, cinco mil, dez mil pessoas lá. Será um grande encontro. Quero convidar o pessoal de Ubatuba, São José dos Campos, Guarujá, Santos. Eu vou prestar depoimento à PF, que está fazendo seu papel, e saindo dali eu quero dirigir a palavra a vocês”, declarou em entrevista à revista Oeste.

O ex-presidente frisou que não é um movimento contra a Polícia Federal. “Não é uma perseguição da PF em cima de mim. Ela está fazendo a sua parte porque ela é instada a cumprir ordens”, disse. Bolsonaro afirmou, ainda, que a Polícia Federal lhe deu a opção de fazer o depoimento por vídeo, mas que ele preferiu ir presencialmente.

Baleia importunada

Bolsonaro e seu advogado, Fabio Wajngarten, serão ouvidos pela PF sobre suposto crime de “importunação intencional” de uma baleia-jubarte. O inquérito foi aberto após a divulgação de imagens que mostram o ex-presidente pilotando um jet ski perto do animal, em junho de 2023.

A procuradora responsável pelo caso, Marília Soares Ferreira Iftim, diz que a moto aquática estava com o motor ligado a cerca de 15 metros do mamífero, que estava na superfície. O ex-presidente passou o feriado de Corpus Christi na região, onde se encontrou com o vereador Wagner Teixeira, que foi multado pelo Ibama por “desrespeito às regras de observação de baleias”.

No último dia 30, Wajngarten criticou a investigação e disse se tratar de perseguição política. “Por inúmeras vezes tive a felicidade e a sorte de avistar animais marinhos no Litoral Norte de SP. Nunca gerou nem notícia, nem intimação processual. Bastou o presidente Jair Bolsonaro visitar o nosso litoral que a perseguição política, jurídica e midiática viessem à tona”, disse. “Já passou da hora para que as autoridades tenham o mínimo grau de lucidez para que definitivamente ocupem seu tempo com o que de fato contribui para a melhora da sociedade”, concluiu.

Abin paralela

A convocação para o ato em frente à PF ocorre na mesma semana em que policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e na casa de praia da família em Angra dos Reis (RJ) — no momento da ação, o ex-presidente estava na cidade, junto com os filhos Flávio, Eduardo e Carlos.

A operação apura a existência de um esquema de espionagem ilegal envolvendo a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) no período em que Bolsonaro foi presidente. O principal investigado é o ex-chefe da agência, Alexandre Ramagem, deputado federal e pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo PL.