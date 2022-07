Urnas, violência política e risco de golpe: o que trará o novo Datafolha

A proximidade da divulgação de uma pesquisa sobre a sucessão presidencial pelo Datafolha, o instituto que tem mais história nesse tipo de levantamento entre aqueles que monitoram a eleição deste ano, sempre cria algum tipo de tensão no meio político.

No último levantamento, divulgado no final de junho, a expectativa era saber se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iria aumentar a vantagem de 21 pontos que tinha sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) detectada pelo instituto em levantamento feito um mês antes. O resultado foi meio frustrante para a campanha do petista porque mostrou que a distância oscilou negativamente e caiu para dezenove pontos (47% a 28%), ainda assim a maior detectada nas sondagens eleitorais recentes.

Agora, além das intenções de voto, outra preocupação, não só do meio político, é saber o quanto o flerte quase diário de Bolsonaro com o golpismo encontra eco no eleitorado. E o Datafolha fará várias perguntas nesse sentido.

Uma delas é a mais básica e a mais direta: o eleitor confia ou não no sistema de urnas eletrônicas? O questionamento ao sistema, que nunca registrou uma fraude comprovada, é a principal obsessão conspiracionista de Bolsonaro, que já chegou a dizer que com o formato atual o Brasil não terá “eleições limpas”.

Outra questão é sobre os ataques do presidente aos ministros do Supremo Tribunal Federal e a magistrados do ao Tribunal Superior Eleitoral, com claras ameaças de não reconhecer o resultado eleitoral. O instituto vai perguntar se os ataques e ameaças devem ser levados a sério pelas instituições do país ou se elas não terão consequência.

Uma outra indagação é também bastante direta: “Na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro vai tentar dar um golpe de estado, ou seja, permanecer na Presidência à força, sem precisar ganhar a eleição, ou não?”.

O instituto também vai perguntar se o eleitor deixou de conversar com amigos ou familiares sobre política para evitar discussões e se ele já foi ameaçado verbalmente ou fisicamente por causa das suas posições políticas. O Datafolha também irá questionar se o entrevistado deixou de publicar algo nas suas redes sociais ou de comentar em grupos de WhatsApp para evitar discussões com amigos ou familiares.

Por fim, o instituto também irá mapear o que o pensa o eleitorado da atuação do STF e do Congresso Nacional.

A pesquisa irá ouvir de forma presencial 2.556 eleitores em todos os estados do país e no Distrito Federal na quarta-feira, 27, e quinta-feira, 28, e será divulgada na própria quinta.