União Brasil oficializa apoio a Rodrigo Garcia em São Paulo no dia 21

Antes mesmo de ter homologada sua criação pela Justiça Eleitoral, a partir da fusão do DEM com o PSL, o partido União Brasil decidiu que irá declarar apoio formal à candidatura de Rodrigo Garcia (PSDB) ao governo de São Paulo para 2022 na próxima terça-feira, dia 21. Garcia deve assumir o posto de governador em abril, quando se espera que João Doria (PSDB) deixe o comando do estado para disputar a Presidência da República.

O apoio de DEM e PSL já estava fechado desde outubro, por meio de articulações de Garcia com o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (DEM). O DEM tem 64 prefeituras do interior do estado.

A articulação, entretanto, ocorre em paralelo a negociações do partido na esfera nacional, que ainda não fechou apoio a nenhum dos pré-candidatos à Presidência. A expectativa dos tucanos é que essa adesão a Garcia no campo estadual facilite as conversas do União Brasil para fechar com a campanha de Doria, tirando do jogo Sérgio Moro, do Podemos, que também cobiça um acordo com o novo partido.