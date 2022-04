União Brasil está cada vez mais fora da terceira via

Entre as lideranças de PSDB, Cidadania e MDB, já é dado como certo que o União Brasil está fora das negociações para uma coligação de centro para as eleições deste ano. Os presidentes do MDB, Baleia Rossi, e Cidadania, Roberto Freire, já foram avisados de que na próxima quarta-feira, 4, o presidente do União, Luciano Bivar, deve lançar sua pré-candidatura à Presidência, consolidando sua saída da mesa de negociações sobre uma candidatura coligada entre os quatro partidos.

Bivar nem foi nem enviou emissário para uma roda de conversas organizada nesta quinta, 28, em São Paulo, pelo grupo Derrubando Muros, que pretendia reunir os presidentes dos quatro partidos. No caso do PSDB, o presidente Bruno Araújo, que está fora do país, enviou o ex-ministro Pimenta da Veiga para representá-lo – um dos desafetos do pré-candidato do partido à Presidência, João Doria.

As discussões entre os três partidos remanescentes agora giram em torno de definir qual dos dois pré-candidatos colocados, Doria e Simone Tebet (MDB), será o cabeça de chapa. Mas Roberto Freire não descarta o surgimento de outro nome e fala até em uma aproximação do grupo com Ciro Gomes (PDT).