União Brasil dá ‘7 milhões de provas de prestígio’ a ACM Neto e à Bahia

Líder absoluto na eleição ao governo da Bahia, o ex-prefeito de Salvador e secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, é a estrela-maior do partido nas disputas estaduais, seja por sua posição no partido, seja pelo tamanho do favoritismo nas pesquisas, que apontam uma possível vitória ainda em primeiro turno.

Embora tenha nomes competitivos como o do governador Ronaldo Caiado, que buscará a reeleição em Goiás, e do deputado federal Capitão Wagner, desafiante à hegemonia da esquerda no Ceará, o tamanho do prestígio de ACM Neto e a relevância da expectativa de poder no quarto maior colégio eleitoral do país, com 11,2 milhões de eleitores, podem ser verificados nos valores recebidos pelo diretório baiano dos cofres daquela que é a sigla mais rica do Brasil. Entre os fundos partidário e eleitoral, calculados a partir das bancadas dos antigos DEM e PSL, o União receberá cerca de 1 bilhão de reais para as campanhas de 2022.

Entre abril e maio, segundo dados no sistema de prestação de contas partidárias do Tribunal Superior Eleitoral, o União Brasil na Bahia recebeu 7,1 milhões de reais do diretório nacional do partido, que tem como candidato à Presidência o deputado federal Luciano Bivar, presidente licenciado do União. O valor do Fundo Partidário repassado à ala baiana da sigla corresponde a mais que o dobro do enviado ao segundo estado que mais recebeu, o Ceará, com 3,2 milhões de reais, e mais que o triplo do montante enviado a São Paulo, 2 milhões de reais.

Embora incluam caciques como o ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre (AP), o ex-prefeito de Florianópolis Gean Loureiro (SC) e a senadora Soraya Thronicke (MS), os outros nove diretórios que receberam recursos do União Brasil somam 7,9 milhões de reais, valor ligeiramente superior ao remetido à Bahia: Amazonas (1,5 milhão de reais), Amapá (1,1 milhão de reais), Santa Catarina (1 milhão de reais), Piauí (950.000 reais), Paraná (944.000 reais), Mato Grosso do Sul (702.000 reais), Mato Grosso (616.096 reais), Rio de Janeiro (600.000 reais) e Paraíba (410.000 reais).

1/9 ACM Neto, candidato ao governo da Bahia pelo partido União Brasil, em campanha por municípios baianos, 05/2022. (Foto: Valter Pontes/União Brasil/Divulgação) 2/9 ACM Neto, candidato ao governo da Bahia pelo partido União Brasil, em campanha por municípios baianos, 06/2022. (Foto: Valter Pontes/União Brasil/Divulgação) 3/9 ACM Neto, candidato ao governo da Bahia pelo partido União Brasil, em campanha por municípios baianos, 05/2022. (Foto: Valter Pontes/União Brasil/Divulgação) 4/9 ACM Neto, candidato ao governo da Bahia pelo partido União Brasil, em campanha por municípios baianos, 06/2022. (Foto: Valter Pontes/União Brasil/Divulgação) 5/9 ACM Neto, candidato ao governo da Bahia pelo partido União Brasil, em campanha por municípios baianos, 05/2022. (Foto: Valter Pontes/União Brasil/Divulgação) 6/9 ACM Neto, candidato ao governo da Bahia pelo partido União Brasil, em campanha por municípios baianos, 05/2022. (Foto: Valter Pontes/União Brasil/Divulgação) 7/9 ACM Neto, candidato ao governo da Bahia pelo partido União Brasil, em campanha por municípios baianos, 06/2022. (Foto: Valter Pontes/União Brasil/Divulgação) 8/9 ACM Neto, candidato ao governo da Bahia pelo partido União Brasil, em campanha por municípios baianos, 05/2022. (Foto: Valter Pontes/União Brasil/Divulgação) 9/9 ACM Neto, candidato ao governo da Bahia pelo partido União Brasil, em campanha por municípios baianos, 06/2022. (Foto: Valter Pontes/União Brasil/Divulgação)

