Uma nova encrenca para Lula: a bronca agora vem do agronegócio

O governo Luiz Inácio Lula da Silva tem acumulado frentes de desgaste nos últimos dias. Dos estilhaços da guerra entre Israel e Hamas, passando pela vitória do direitista Javier Milei na Argentina e chegando à crise entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal e às críticas ao veto total à desoneração de setores da economia, o que não falta é problema na agenda do petista.

E, pelo visto, acabou de arrumar mais um. A poderosa Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem nada menos que 303 deputados e 41 senadores, emitiu uma nota nesta sexta-feira, 24, na qual ataca duramente o governo por não liberar o dinheiro necessário para o pagamento do seguro rural, uma indenização aos agricultores quando sofrem prejuízos em sua produção – algo que tem se avolumado em razão das emergências climáticas deste ano, como inundações e secas.

“A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) manifesta a sua completa irresignação e preocupação diante da decisão da Junta de Execução Orçamentária (JEO) que negou, mais uma vez, a suplementação para o orçamento do seguro rural deste ano. O pedido de 500 milhões de reais, que auxiliaria as demandas de produtores rurais, foi indeferido, e se junta a outras tantas solicitações feitas pelo setor para que os trabalhadores tenham o básico, para efetuar o trabalho com dignidade”, diz o documento.

A Junta de Execução Orçamentária é o órgão da administração que controla o Orçamento da União. E não é qualquer órgão. Ele é comandado pelos dois ministros mais influentes da gestão, Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil). Tem, ainda, a participação de técnicos e outros ocupantes de cargos de confiança na área econômica.

Os ruralistas lembram que o governo havia prometido 2,5 bilhões de reais para o seguro rural, “aporte que jamais foi entregue”, segundo a nota. “Mais do que isso, as sucessivas negativas demonstram, no mínimo, um desconhecimento do quão complexo vem a ser o dia a dia de um produtor rural para manter o protagonismo do Brasil e enriquecer a economia nacional, com geração de renda e emprego”, completa.

A nota termina dizendo que a bancada do agronegócio vai trabalhar para mudar essa decisão, mas cobra uma resposta da gestão Lula. “Aguardamos esclarecimentos do governo federal, em especial, do Ministério da Agricultura e da Fazenda”, afirma.