Uma certeza sobre as pesquisas: algum instituto vai se dar mal no final

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente do seu principal rival, Jair Bolsonaro (PL), em todas as pesquisas de intenção de voto divulgadas pelos principais institutos, mas uma coisa tem deixado o eleitor confuso: qual é afinal a real vantagem do petista para o presidente?

Dependendo do instituto, ela pode ser de 3,7 pontos percentuais ou 16, uma diferença muito grande e muito além de qualquer margem de erro.

A menor distância é dada pelo instituto Paraná Pesquisas, que já vem apontando empate técnico há três rodadas de levantamentos – na última, divulgada na terça-feira, 20, o placar era de 40,1% a 36,4% para o petista, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

As maiores vantagens do petista têm sido indicadas pelos institutos mais tradicionais: o Datafolha, com 15 pontos, e o Ipec (ex-Ibope), com 16 – veja lista abaixo.

No meio, aparecem institutos mais novos, mas que têm feito pesquisas com regularidade na atual corrida presidencial, como a Quaest (dez pontos de diferença) e BTG/FSB (nove pontos).

Faltando onze dias para a eleição, o fato é que alguns institutos serão inevitavelmente confrontados pelo resultado das urnas. Não dá para todo mundo estar certo.

Veja como está a disputa e os dados técnicos de cada levantamento:

PARANÁ PESQUISAS

Lula: 40,1%

Bolsonaro: 36,4%

Diferença: 3,7 pontos percentuais

Margem de erro: 2,2 pontos para mais ou para menos

Data da divulgação: 20 de setembro

Entrevistas: 2.020

Período de coleta: 15 a 19 de setembro

Modo de coleta: presencial

QUAEST

Lula: 44%

Bolsonaro: 34%

Diferença: 10 pontos percentuais

Margem de erro: 2 pontos para mais ou para menos

Data da divulgação: 21 de setembro

Entrevistas: 2.000

Período de coleta: 17 a 20 de setembro

Modo de coleta: presencial

BTG/FSB

Lula: 44%

Bolsonaro: 35%

Diferença: 9 pontos percentuais

Margem de erro: 2 pontos para mais ou para menos

Data da divulgação: 19 de setembro

Entrevistas: 2.000

Período da coleta: 16 a 18 de setembro

Modo de coleta: por telefone

IPEC

Lula: 47%

Bolsonaro: 31%

Diferença: 16 pontos percentuais

Margem de erro: 2 pontos para mais ou para menos

Data da divulgação: 19 de setembro

Entrevistas: 2.000

Período da coleta: 18 a 19 de setembro

Modo de coleta: presencial

DATAFOLHA

Lula: 45%

Bolsonaro: 32%

Diferença: 15 pontos percentuais

Margem de erro: 2 pontos para mais ou para menos

Data da divulgação: 15 de setembro

Entrevistas: 5.926

Período da coleta: 13 e 15 de setembro

Modo de coleta: presencial