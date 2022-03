Um quer Lula, o outro está muito dividido: os dois ‘Brasis’ na eleição

Uma porção do Brasil não tem dúvida: quer que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volte ao poder na eleição de outubro deste ano para cumprir um terceiro mandato. A outra está absolutamente dividida, e é a que está mais propensa a dar uma nova chance ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

A última pesquisa de intenção de voto, feita pela XP/Ipespe entre os dias 21 e 23 de fevereiro, mostra dois “Brasis” completamente diferentes na eleição presidencial.

No Nordeste, Lula lidera com 55% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 20% — é a maior distância entre os dois verificada no país. Também é nesta região que o ex-governador Ciro Gomes (PDT) mais se aproxima do atual presidente, com 11%.

Já na Região Sul, a eleição parece outra. O petista tem apenas 35% das intenções de voto (o menor percentual no país) e Bolsonaro no seu encalço, com 33%. É a única região do país onde os dois estão empatados dentro da margem de erro máxima de 3,2 percentuais para mais ou para menos.

No geral, em todo o país, Lula tem 43%, e Bolsonaro, 26%.