Um ícone do PT entra na disputa pelo Senado no Rio Grande do Sul

O PT vai lançar um nome de peso para a disputa da única vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul: o ex-governador e ex-prefeito de Porto Alegre Olívio Dutra, de 81 anos, um dos principais ícones da esquerda gaúcha.

Sindicalista da mesma geração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Olívio Dutra foi um dos primeiros petistas a conquistar o comando de um estado, em 1998 – antes dele, Vitor Buaiz havia vencido no Espírito Santo em 1994. Antes, Dutra se elegera prefeito de Porto Alegre em 1988, abrindo caminho para uma série de quatro vitórias petistas na cidade: além dele, Tarso Genro (duas vezes) e Raul Pont.

Segundo parlamentares do partido, Dutra deve ser escolhido depois que a ex-deputada Manuela d´Ávila (PCdoB) desistiu da candidatura alegando ser vítimas de ataques pessoais e contra a família, principalmente por parte do eleitorado bolsonarista. Dutra deverá ser candidato na chapa do deputado estadual Edegar Pretto, o nome do PT ao governo do Rio Grande do Sul.

Uma grande notícia pra começar a semana. Nosso companheiro @OlivioDutraReal será novamente candidato ao Senado pelo RS, e junto com @LulaOficial, fazer esse Brasil ser feliz de novo! pic.twitter.com/0nfCPXofhV — Maria do Rosário (@mariadorosario) July 25, 2022

A vida de Dutra não será fácil. Ele irá enfrentar a ex-senadora Ana Amélia (PSD) e o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos) – que estão empatados tecnicamente na primeira posição, segundo levantamento do Paraná Pesquisas –, além do atual detentor da vaga, o senador Lasier Martins (Podemos), que derrotou o próprio Dutra numa disputa apertada em 2014.