Última conversa de Putin com Bolsonaro não rendeu frutos para russo

Jair Bolsonaro embarca para Moscou nesta segunda-feira, 14, em meio à crescente tensão da Rússia com os Estados Unidos em razão de possível invasão da Ucrânia por tropas russas. Na última conversa que Vladimir Putin teve com Jair Bolsonaro, por telefone, os dois trataram da possibilidade da compra, pelo Brasil, da vacina Sputnik V, desenvolvida pelo instituto Gamaleya. Apesar do gesto, a reunião em abril de 2021 não rendeu os frutos esperados pelo poderoso presidente russo. O imunizante russo chegou a ser aprovado pela Anvisa com uma série de ressalvas e o governo brasileiro recuou da compra das doses. Os governadores que pretendiam negociar diretamente a aquisição do imunizante também recuaram.