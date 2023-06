‘TSE estará errando se tornar Bolsonaro inelegível’, diz Valdemar

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, saiu em defesa de Jair Bolsonaro nesta terça-feira, 6, e afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) “estará errando” se decidir tornar o ex-presidente inelegível. O julgamento foi marcado para o próximo dia 22.

Em uma entrevista em vídeo à TV do partido, Valdemar afirmou ainda que tudo o que o ex-procurador Deltan Dallagnol e o ex-juiz e hoje senador Sergio Moro (União-PR) fizeram na Lava Jato foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal e que eles agora estão “pagando por causa do excesso”. “O que não pode é um erro justificar outro. Por causa disso vamos cometer outro erro? Eu não acredito que o Tribunal Superior Eleitoral vá fazer isso. O TSE estará errando se condenar o Bolsonaro, se deixar o Bolsonaro inelegível. Não há justificativas para exagero no poder Judiciário”, afirmou.

“Eu, como presidente do partido, tenho o dever de proteger nosso pessoal. Fico triste que a maior parte da imprensa esteja dando que o Bolsonaro vai ser impedido. Como o pessoal pode estar falando isso antes do julgamento? Vamos esperar e confiar na nossa Justiça. As coisas mudam. O PT mudou, do buraco foi para a presidência da República. Amanhã nós vamos estar na presidência da República”, concluiu.

No dia 22, o TSE inicia o julgamento de uma ação apresentada pelo PDT que questiona a conduta de Bolsonaro em uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022. Na ocasião, o então presidente fez declarações com informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Ele é acusado de abuso de poder político e uso indevido da estrutura da Presidência para disseminar desinformação e, se condenado, pode ficar inelegível pelos próximos oito anos. O relator do processo é o ministro Benedito Gonçalves — o mesmo do processo que levou Deltan a ter a o mandato cassado.

Continua após a publicidade

Siga