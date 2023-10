‘Tristeza e indignação’, diz Lula sobre morte de médicos; veja repercussão

Atualizado em 5 out 2023, 12h28 - Publicado em 5 out 2023, 10h22

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que recebeu “com tristeza e indignação” a notícia da execução dos médicos Diego Ralf Bomfim – irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) –, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, 5.

Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida na orla da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira. As vítimas estavam na cidade para um Congresso Internacional de… — Lula (@LulaOficial) October 5, 2023

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também usou as redes sociais para dizer que determinou a entrada da Polícia Federal no caso. “Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio”, disse, referindo-se também ao marido de Sâmia, o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ).

Em face da hipótese de relação com a atuação de dois parlamentares federais, determinei à Polícia Federal que acompanhe as investigações sobre a execução de médicos no Rio. Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) October 5, 2023

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que conhecia uma das vítimas. “Estou profundamente chocado com a execução dos médicos de SP no quiosque da Barra da Tijuca, no Rio. Conhecia o professor Marcos Corsato, devido à faculdade de medicina da USP. Meus sinceros sentimentos à deputada Sâmia Bomfim pela perda de seu irmão, Diego Ralf Bonfim, e aos familiares de Perseu Ribeiro Almeida. Também torço pela rápida recuperação do médico Daniel Sonnewend Proença”, escreveu.

Padilha também disse que “é fundamental que este caso seja investigado com máxima rigorosidade para que os responsáveis por essa ação sejam devidamente punidos”.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também se manifestou. “Minha solidariedade à deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) pela perda de seu irmão, e às famílias devassadas por esses atos terríveis de violência que destruíram a vida de seus entes queridos”, postou.

Segundo ela, Sâmia “tem sido uma parlamentar valente, corajosa, que dá orgulho às mulheres do país como representante parlamentar”. “A barbárie da violência redobra a dor da perda”, afirmou.

