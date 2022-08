Trio de bolsonaristas lidera corrida pelo governo de SC

A nova pesquisa Ipec (ex-Ibope) sobre o governo de Santa Catarina divulgada nesta terça-feira, 23, mostra três representantes dos partidos que formam a base do governo de Jair Bolsonaro (PL) na liderança. O primeiro é o governador Carlos Moisés (Republicanos), com 23%. Em segundo está o senador Jorginho Mello (PL), que tem 16%, empatado na margem de erro de três pontos para mais ou para menos com o senador Espiridião Amin (PP), que tem 15%.

PL, Republicanos e PP são, respectivamente, os partidos de Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão e do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Ao mesmo tempo, Moisés tem uma maior rejeição (27%) do que Amin (17%) e Mello (9%).

Abaixo do trio bolsonarista está o ex-prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (União Brasil), com 8%, e Décio Lima (PT), que soma 6% apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Loureiro, no entanto, tem apenas 7% de rejeição, contra 15% de Lima.

Demais candidatos ficam entre 1% e 2%. São ainda 10% de brancos e nulos e 17% que não souberam ou não responderam.

Senado

Já na corrida por uma vaga no Senado representando o estado, o cenário não se repete: o Ipec apontou como líder o ex-governador Raimundo Colombo (PSD), com 26% das intenções de voto. Colombo está na chapa de Loureiro. O segundo colocado, com 9%, é Dario Berger (PSB), que integra a chapa com Lima e Lula.

Abaixo dos dois estão Celso Maldaner (MDB), com 7%, Kennedy Nunes (PTB), com 6%, Jorge Seif (PL), que tem 4%, e Luiz Barbosa (Novo), que chega aos 3%. O restante tem de 1% a 2%. São 11% de brancos e nulos e 29% que não souberam ou não responderam.

O Ipec ouviu 800 pessoas entre os dias 20 e 23 de agosto e registrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SC-01218/2022.

