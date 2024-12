Tribunal volta a permitir pesquisa que reprovou 18 marcas de creatina

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) suspendeu uma liminar concedida pela 2ª Vara Empresarial da capital paulista e permitiu que a pesquisa feita Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri), que havia reprovado dezoito marcas de creatina, volte a circular. De acordo com a decisão do desembargador Carlos Alberto de Salles, da 1ª Câmara Alberto de Salles, que é o relator do caso, o direito à informação dos consumidores deve prevalecer.

O imbróglio começou quando, no meio de outubro, a Abenutri divulgou uma pesquisa reprovando dezoito marcas de creatina, suplemento bastante popular entre os frequentadores de academias por portencializar o desempenho nos treinos. De acordo com o levantamento, algumas marcas sequer tinham o suplemento na sua composição. Não é necessário ter receita médica para comprá-lo. Uma embalagem pequena pode custar entre sessenta e duzentos reais, dependendo da marca.

A pesquisa foi questionada na Justiça pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos para Fins Especiais (Brasnutri), outra entidade do ramo. No dia 11 de novembro, a 2ª Vara Empresarial de São Paulo suspendeu a circulação da pesquisa e proibiu a Abenutri de veicular novos levantamentos similares, afirmando que a entidade não usaria os critérios da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e estaria levando os consumidores “a erro”.

A Abenutri recorreu ao Tribunal, alegando que possui, desde 2007, um acordo de cooperação com a Anvisa, que teria lhe procurado para fazerem uma parceria para instruir as ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) na área de suplementos. A entidade levou esse argumento à Corte, mas o ponto principal usado pelo desembargador foi o direito dos consumidores à informação.

“Neste momento processual, inviável a análise profunda das alegações, ausente prova conclusiva a respeito decritérios utilizados nas testagens ou respaldo da Anvisa. Prevalece, porém, o direito dos consumidores à informação, tendo em vista sua vulnerabilidade, propiciando escolha informada de produtos, sendo, em teoria, eventuais danos causados pela associação a sociedades empresárias passíveis de indenização”, disse o magistrado na decisão, que foi publicada no dia 22 de novembro. No trecho final da decisão, ele deixou claro que, se no final do processo ficar comprovado que a pesquisa não tinha respaldo da Anvisa, as entidades podem mover ações de indenização uma contra a outra.