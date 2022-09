Tribunal libera acesso a internet para réu da Operação Spoofing

A Quarta Turma do TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) concedeu habeas corpus para revogar a última medida cautelar imposta contra um dos principais réus da Operação Spoofing, o hacker Thiago Eliezer Martins Santos, acusado de invadir o Telegram de agentes da Lava-Jato e outras autoridades em 2019. Com isso, Santos está liberado para voltar a acessar a internet.

Em 2019, a Polícia Federal prendeu cinco suspeitos de roubar as mensagens dos procuradores da Lava-Jato. Dois deles, Santos (de Brasília) e Walter Delgatti Neto (de Araraquara), chegaram a ficar presos por mais de um ano. Desde então, as medidas cautelares impostas a eles pela Justiça vêm sendo paulatinamente revogadas. Agora, somente Delgatti Neto continua proibido de acessar a internet. No mês passado, como VEJA mostrou, ele se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma agenda sigilosa no Palácio da Alvorada, intermediada pela deputada Carla Zambelli (PL-SP).

Os advogados de Thiago Eliezer Santos, Luís Gustavo Delgado Barros e Fabrício Martins Chaves Lucas, alegaram ao TRF1 que a proibição de acessar a internet estava impedindo que o réu pudesse trabalhar (ele é profissional da área de informática). A Quarta Turma do tribunal entendeu, por unanimidade, que a proibição “não pode vigorar por tempo excessivo ou indeterminado”, já que Santos “ficou preso preventivamente por mais de um ano e vem cumprido as cautelares impostas há cerca de dois anos”. Além disso, o processo em que ele é réu pela invasão do Telegram, que tramita na 10ª Vara Federal em Brasília, está em fase final, pronto para receber a sentença.