Três semanas após eleição, urnas ainda são a fixação da direita nas redes

Mais de vinte dias após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial, a confiabilidade das urnas eletrônicas usadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) segue sendo o tema preferido dos apoiadores mais fiéis do presidente.

Uma pesquisa feita por Letícia Capone, professora de comunicação na UFRJ e pesquisadora na PUC-RJ, mostrou que a busca pelo termo ‘urna’ nos canais e perfis da extrema direita trouxe como resultado 241 publicações em todas as redes sociais. Elas trataram, em sua maioria, da nova ofensiva do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao processo eleitoral brasileiro. Também houve repercussão do vídeo que circulou no último fim de semana sobre urnas eletrônicas que estariam sendo deslocadas, fora do período permitido, pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Em vídeo compartilhado por bolsonaristas, Valdemar anunciou, sem entrar em detalhes ou apresentar provas, que o partido encontrou cerca de 250 mil urnas (quase metade do total, que é de 536 mil), fabricadas antes de 2020, que não poderiam ser consideradas na eleição, e que notificaria o TSE sobre o assunto. O outro conteúdo, que mostra os equipamentos sendo deslocados, também é falso.

Com esses e outros conteúdos, a extrema direita obteve quase quatro vezes mais visualizações em seus vídeos do YouTube e duas vezes mais interações nas publicações do Facebook, em comparação à esquerda.

Somente no YouTube, os cinco vídeos mais visualizados sobre o assunto entre os dias 18 e 21 de novembro somaram mais de 1,1 milhão de visualizações. O conteúdo que mais bombou é um comentário do deputado estadual Coronel Paulo Telhada (PP) sobre as supostas urnas irregulares reveladas por Valdemar, que atingiu 522,3 mil views e foi publicado pelo canal da Jovem Pan News.

