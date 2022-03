Três pautas que Janja, noiva de Lula, incluiu na agenda do petista

A socióloga Rosangela da Silva, a Janja, noiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem exercido influência política no companheiro e o levado a tratar de temas que, até pouco tempo, não faziam parte de sua agenda. São temas com as quais a também militante do PT, filiada em 1983, sempre lidou e, ao continuar tratando deles, acabou por “fazer a cabeça” do noivo.

Uma das pautas é a alimentação saudável e a produção de alimentos orgânicos. Janja já ajudou a organizar uma reunião de Lula com ativistas da área, que levou o petista, famoso por exaltar o churrasco, a defender também outro tipo de comida. “Não falo só de o pessoal voltar a comer churrasco, mas também o pessoal vegetariano, que não come carne, poder comer uma boa salada orgânica”, escreveu no Twitter.

Outro desses temas é a defesa dos animais. Lula participou de uma reunião na segunda-feira, 14, para marcar o Dia Nacional dos Animais, promovido pela Fundação Perseu Abramo, do PT, com uma série de entidades do setor e dirigentes partidários. Janja, entusiasta do encontro, chegou a levar Resistência, cachorrinha do casal — que ela adotou no acampamento da militância petista em frente ao local onde Lula ficou preso, em Curitiba –, para encorajar a participação do noivo.

Lula também passou a dar mais atenção ao tema da igualdade de gêneros após as conversas com Janja. Tanto que, agora, defende que o país passe por uma nova reforma política para garantir, no Legislativo, que 50% dos assentos reservados a parlamentares sejam destinados a vereadoras, deputadas e senadoras mulheres.