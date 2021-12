Tráfego em site que vai sortear tríplex ligado a Lula tem alta de 1.685%

O site que vai fazer o sorteio do tríplex atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Guarujá, no litoral Sul de São Paulo, teve um aumento de 63% no seu número de assinantes após o anúncio de que o imóvel foi incluído no catálogo de prêmios da plataforma.

Segundo as informações divulgadas a VEJA com exclusividade, o site também viu disparar o tráfego de usuários – desde sexta-feira, 10, o número de acessos cresceu de uma média diária de 8.400 acessos para cerca de 150.000 — um aumento de 1.685,7%. Somados, o sábado e domingo renderam mais de 365.000 acessos à plataforma.

De acordo com o diretor de marketing do Pancadão, Helber Barbosa, o aumento foi tão grande que alguns usuários se queixaram por não conseguirem fazer a assinatura devido à instabilidade gerada no site. “Esses usuários vieram tanto das redes sociais quanto do Google, além das pessoas que acessaram pelos links que foram colocados nos portais de notícias. Foi um recorde de visualizações de páginas”, afirma Barbosa.

Nos perfis nas redes sociais do site, o diretor conta que foi a grande a procura de mais informações a respeito do apartamento, sendo que a principal dúvida é se o tríplex já estaria com a situação regularizada. “Teve também os comentários de teor político tanto da esquerda quanto da direita. Esses dois perfis acessaram bastante o site. Mas os usuários interessados, eles ainda ficam com muitas dúvidas em relação à documentação do tríplex”, diz.

Após ser o pivô do caso envolvendo Lula na Operação Lava Jato, o imóvel foi arrematado em maio de 2018 pelo empresário Fernando Gontijo pelo lance mínimo de 2,2 milhões de reais – à época, a proposta dele foi a única. O apartamento nunca foi utilizado e sempre permaneceu vazio, passando apenas por uma reforma bancada pelo próprio Gontijo.

Continua após a publicidade

Para participar do sorteio do tríplex, os interessados devem acessar o site, fazer o cadastro e assinarem o serviço por um valor mensal de 19,99 reais – a assinatura, além de dar direito à participação no sorteio da cobertura do edifício Solaris, também permite que os internautas possam ganhar prêmios como smartphones, eletrodomésticos, carros e motos. A data para que o tríplex seja sorteado é março de 2022.

O apartamento levou à condenação de Lula a nove anos e seis meses de prisão em julho de 2017. A sentença foi anulada este ano pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que não reconheceu a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para os processos envolvendo o ex-presidente e ainda entendeu que o ex-juiz Sergio Moro foi parcial na condução do caso.

Na semana passada, o Ministério Público Federal (MPF) reconheceu a prescrição do caso e se manifestou à Justiça Federal de Brasília pelo arquivamento da ação contra o petista.

Giro VEJA: Tensão entre Bolsonaro e STF assombra posse de André Mendonça