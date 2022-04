Terra indígena no Pará vive tensão com a invasão de garimpeiros armados

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Bruno Ribeiro, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um grupo de garimpeiros armados invadiu a Terra Indígena Xipaya, no sudeste do Pará, na tarde de quinta-feira, 14, segundo relato feito pela cacique Juma Xipaya em vídeo postado nas redes sociais. Ela disse já ter feito a denúncia à Polícia Federal e pediu urgência em razão do risco de violência.

“Meu pai tentou filmar a ação dos garimpeiros, que já chegaram lá operando as dragas, mas foi agredido por oito homens armados que tentaram tomar o celular dele. A sorte foi que ele conseguiu sair e voltar para avisar as outras aldeias”, afirmou a cacique, uma das representantes dos povos indígenas na COP26, a cúpula mundial do clima convocada pela ONU em Glasgow em novembro do ano passado.

GARIMPEIROS AMEAÇAM POVO DA TERRA INDÍGENAS XIPAYA

Na tarde de 14 ontem, aproveitando o feriado de páscoa, começaram a adentrar o rio Iriri às margens da TI Xipaya com dezenas de balsas de garimpo ilegal. @JusticaGovBR, @MPF_PGR, @funaioficial pic.twitter.com/zdHAN7HlOM — 🇧🇷 Nilto Tatto – #ForaBolsonaro 🍀 (@NiltoTatto) April 15, 2022

Ela afirmou que pediu ajuda a outros indígenas da região. “Líderes e guerreiros de outras tribos estão descendo para tentar o diálogo e pedir que eles saiam do nosso território. Estamos com muito medo que eles sejam recebidos de forma violenta, com armas”, disse.

De acordo com o seu relato, o grupo estaria com balsas, dragas e todo o equipamento necessário para instalar um garimpo ilegal na área, que é homologada como terra indígena desde 2012. Cerca de duzentos índios vivem no local.

A deputada federal Joenia Wapichana (Rede-RR), disse que a Frente Parlamentar de Defesa dos Povos Indígenas, que ela integra, recebeu a denúncia e a encaminhou aos órgãos de segurança pública. O alerta também foi enviado ao ministro da Justiça, Anderson Torres, e ao diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira. Segundo a TV Globo, cerca de vinte homens da Força Nacional de Segurança em Altamira, cidade próxima ao local, já estariam de prontidão.

URGENTE! Com a denúncia feita à FPMDDPI sobre a presença de garimpeiros na nova aldeia Karimaa(PA), acionamos os órgãos de Segurança Pública para garantir a proteção e a integridade física do povo Xipaya. É urgente a ação das autoridades para impedir um possível conflito. — Joenia Wapichana (@JoeniaWapichana) April 15, 2022