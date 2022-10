‘Temer não apoiará nem Lula, nem Bolsonaro’, diz Helder Barbalho

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

5 out 2022, 18h57

Reeleito para o governo do Pará em primeiro turno com 70% dos votos — o maior índice do país –, Helder Barbalho(MDB) afirmou na tarde desta quarta-feira, 5, que o ex-presidente Michel Temer (MDB) não se posicionará sobre eventual apoio a Lula (PT) ou Jair Bolsonaro (PL).

“O presidente Temer está em Londres e conversei com ele hoje. Ele me disse que está acima da disputa [presidencial] e que não vai se posicionar sobre Lula e Bolsonaro”, disse a jornalistas durante o evento que reuniu dezenas de mandatários em apoio a Lula, em São Paulo.

A reunião contou com representantes de partidos como PT, PSB, PSD, MDB e PDT e União Brasil.

Barbalho, que foi um dos convidados de destaque do encontro desta quarta-feira, elogiou o apoio de Simone Tebet (MDB) à candidatura de Lula e disse que pretende ajudar a aumentar a margem do petista no Pará contra Bolsonaro.

“Como vocês sabem, tive um desempenho de mais de 70%, e o presidente Lula teve 52%. Ou seja, o desafio é fazer quem votou em mim e votou no Bolsonaro, votar no Lula. Mas é um desafio. Temos que focar, principalmente, nas abstenções e nos votos na Simone e no Ciro”.

Continua após a publicidade