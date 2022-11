Técnicos do TCU pedem explicação sobre orçamento secreto pago na eleição

A área técnica do TCU (Tribunal de Contas da União) deu parecer favorável a um pedido de senadores da oposição para investigar o pagamento de emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, durante o período eleitoral. A investigação tem como base reportagem publicada por VEJA em outubro que mostrou que, mesmo com as restrições da legislação eleitoral, que proíbe o pagamento de transferências voluntárias (como as emendas de relator) nos três meses que antecedem o pleito, o governo de Jair Bolsonaro (PL) pagou 1,3 bilhão de reais do orçamento secreto nesse período.

O objetivo da Lei das Eleições, de 1997, é evitar que a eleição seja desequilibrada por meio da distribuição de recursos da União aos estados e municípios. A regra, no entanto, prevê duas exceções: os pagamentos podem ser efetivados no período eleitoral se forem para dar continuidade a obras iniciadas previamente ou se forem para ajudar municípios em situação de emergência ou de calamidade pública oficialmente decretada.

Entre os ministérios que mais pagaram emendas de relator no período eleitoral estão Saúde, Educação, Desenvolvimento Regional e Cidadania. Nem todo o valor bilionário pago está sob suspeita, porque as pastas podem argumentar que parte dos repasses foi destinada a obras que já estavam anteriormente em andamento. Nesses casos seria comum que tivesse havido o empenho (fase inicial da execução orçamentária) antes de julho, quando começa o período eleitoral. Contudo, uma parte considerável das emendas foi empenhada e efetivamente paga já dentro do período de defeso eleitoral, um indicativo de que não havia obra ou serviço em execução antes.

A situação mais complicada é a do Ministério da Cidadania, que pagou 317 milhões de reais do orçamento secreto de julho a outubro. Considerando somente o conjunto de emendas que foram empenhadas e pagas dentro desse período, houve 565 repasses para diferentes municípios num total de 151,1 milhões de reais — pagamentos com indícios contundentes de que não se enquadram na exceção da lei.

A área técnica do TCU apontou ao relator do processo, ministro Aroldo Cedraz, que o primeiro passo é investigar se cada um dos pagamentos foi para obras e serviços assumidos antes do período eleitoral ou não.

Para isso, foi proposta a “oitiva prévia para que o Ministério da Economia e a Presidência da República, com o apoio dos Fundos Nacionais de Saúde e de Assistência Social e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), se necessário for, apurem se os pagamentos realizados durante o defeso eleitoral se referem a compromissos assumidos em período anterior ou se assumidos no período de julho a outubro de 2022, com pagamentos realizados no mesmo período”.

A partir da decisão do ministro, o governo terá cinco dias úteis para se explicar.