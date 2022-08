Tebet confirma Gabrilli como vice e diz que busca aliança com o Podemos

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) confirmou a também senadora tucana Mara Gabrilli (PSDB-SP) como candidata a vice em sua chapa presidencial, disse que tenta ampliar alianças em torno de seu nome para além do MDB, PSDB e Cidadania e afirmou que admite dividir palanque em São Paulo, maior colégio eleitoral do país.

A confirmação da chapa foi feita nesta terça-feira, 2, em evento em São Paulo que contou com as presenças dos presidentes dos três partidos da aliança – Bruno Araújo (PSDB), Baleia Rossi (MDB) e Roberto Freire (Cidadania). Tebet disse que Baleia e Renata Abreu, presidente do Podemos, conversam “dia sim e outro também” para tentar atrair o partido para a aliança. Na segunda-feira, 1º, também houve uma conversa com o senador Alvaro Dias (PR), outro líder do Podemos.

Bruno Araújo disse que o MDB e o PSDB caminharão juntos em São Paulo, com a candidatura de Rodrigo Garcia ao governo do estado, e no Rio Grande do Sul, com Eduardo Leite (PSDB). Tebet, no entanto, admitiu que poderá ter que dividir palanque em São Paulo com outros presidenciáveis. Garcia negocia com o União Brasil, que pode indicar um vice para a chapa do tucano na eleição estadual. Hoje à tarde, o União Brasil deverá anunciar a senadora Soraya Thronicke (MS) como candidata a presidente.

“Garcia tem apoio de outros candidatos, não só do MDB, então é mais que natural que ele compartilhe esse espaço com outros”, disse Tebet. “Nós vamos respeitar os palanques regionais. Estaremos com Rodrigo Garcia, ou sozinhos, ou com ele abrindo espaço para outro candidato”, acrescentou.

Críticas a Lula e Bolsonaro

Em seu discurso, Tebet fez críticas indiretas ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e atacou a polarização política. “Basta de tanto ódio, de polarização que hoje divide a família e faz com que se criem crises artificiais para esconder a incompetência de um governo”, declarou.

A senadora também disse que o PT quis “puxar o tapete” de sua candidatura à Presidência, mas não quis dar mais detalhes. “Um dia a história dirá”, respondeu.