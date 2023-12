Tarifa do transporte gera ruído político entre Tarcísio e Nunes em SP

A decisão unilateral tomada pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) de aumentar de 4,40 reais para 5 reais a tarifa unitária do metrô e dos trens em São Paulo não apenas pegou a gestão Ricardo Nunes (MDB) de surpresa do ponto de vista técnico — o valor é unificado na cidade — como provocou ruído político entre os aliados às vésperas da estreia da tarifa zero aos domingos anunciada pelo município. O prefeito marcou o início do programa que libera as catracas em todas as linhas para o dia 17.

Diante da pressão e dos impactos que um eventual aumento no preço do transporte coletivo renderia em sua campanha de reeleição, Nunes correu para declarar, também nesta quinta, 14, que vai segurar o valor da passagem em 2024, ano eleitoral. A tarifa está congelada desde janeiro de 2020.

A decisão teve de ser antecipada diante da falta de integração entre as equipes do governo e da prefeitura. Desde a implementação do bilhete único para ônibus e trens, em 2006, que município e estado tentam se acertar sobre anúncios e percentuais de reajuste. Com o metrô mais caro que o ônibus, a cidade deve observar uma migração de passageiros, tornando o sistema ainda mais caro para a prefeitura. Só em subsídios, a gestão Nunes deve gastar cerca de 5 bilhões de reais neste ano.

O tema do transporte já movimenta as campanhas e os discursos dos pré-candidatos em São Paulo. Oferecer tarifa zero é bandeira do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que, nesta quinta, 14, voltou a marcar posição contra o governo Tarcísio nas redes. O parlamentar, no entanto, não comentou sobre a decisão de Nunes de manter congelada a passagem na cidade.

O governo Tarcísio vai pagar R$ 682 milhões para a ViaQuatro pra compensar a falta de passageiros na pandemia. Mas o mesmo governo Tarcísio diz que não tem condições de manter a tarifa em R$ 4,40 para o cidadão. 🤡 É uma questão de prioridades, e a prioridade claramente não é a… — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) December 14, 2023

Boulos destacou o fato de o governo Tarcísio ter autorizado o repasse de 682 milhões de reais à concessionária ViaQuatro, que administra parte das linhas de metrô, como forma de compensar a queda de usuários durante a pandemia, ao mesmo tempo que aumenta a tarifa para o cidadão.

Nunes, por sua vez, tem afirmado que transporte público é um direito constitucional, assim como saúde e educação, e que, por isso, está usando os recursos em caixa para garantir o ir e vir do cidadão, na contramão do que defende Tarcísio.

